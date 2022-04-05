Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın anket özelliğini geliştirmekte olduğuna yönelik ilk haberler geçtiğimiz ay basında yer almıştı. Ancak anketlerin nasıl görüneceği belli değildi. Nihayet anketlere ilişkin ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Mesajlaşma ağı WhatsApp, gruplarınızda anket oluşturmanıza izin verecek. İlk haberler geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 22.6.0.72 WhatsApp beta güncellemesinde fark edilmişti. WABetaInfo sitesinin haberine göre, yeni görüntü ise iOS 22.8.0.72 WhatsApp beta sürümünden alındı.

WhatsApp anketler bu şekilde görünecek.

Özellik hala geliştirme aşamasında olduğu için kullanıcılara açık değil. Anketler ilerleyen zamanlarda yeni bir güncellemede kullanıma sunulduğunda nasıl kullanıldığını sizinle paylaşacağız.

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