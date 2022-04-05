Türkiye Gazetesi

Samsung, en fazla sayıda Android akıllı telefon üreten teknoloji şirkeit ve birçoğu için aylık olarak güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Bu güncellemeler, temel Android işletim sistemindeki güvenlik açıklarını düzeltmenin yanı sıra Samsung'un tüm Galaxy akıllı telefonlarında ve tabletlerinde çalışan özel Android sürümünü etkileyen güvenlik açıklarını da düzeltir. Ancak bir serideki tüm cihazlara her ay güvenlik güncellemesi göndermek imkansıza yakın. Bu nedenle Samsung bazı cihazlar için üç ayda bir yeni güvenlik güncellemeleri gönderiyor.

Genellikle, aylık güvenlik güncellemeleri alan amiral gemisi (üst segment) cihazlar iken üç ayda bir güncelleme alan orta sınıf ve bütçe cihazlardır. Bazı cihazlar, piyasaya çıktıktan sonraki ilk veya iki yıl için aylık güncellemeler alabilir ve ardından üç aylık programa geçebilir, bazıları ise ilk günden üç aylık güncellemeler almaya başlar.

SamMobile, Samsung'un şu anda aylık ve üç aylık güncellemeler sunduğu ve ayrıca yalnızca gerektiğinde güvenlik güncellemeleri alan tüm cihazların listesini yayınladı.

AYLIK GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ ALACAKLAR

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s

Kurumsal modeller: Galaxy XCover 4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover 5

3 AYLIK GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e

Galaxy Note 9

Galaxy A40

Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A22e 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03 core, Galaxy A13 5G

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M21 2021, Galaxy M22 Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE, W21 5G

Kurumsal modeller: Galaxy A50

BU GALAXY CİHAZLARA GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ YILDA İKİ KEZ

Galaxy S8 Lite

Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20e, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s, Galaxy A01, Galaxy A51

Galaxy J4, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A S Pen

Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, W20 5G

Samsung telefonlara evde tamir dönemi Apple'ın ardından teknoloji devi Samsung da evde tamir programını başlatmaya hazırlanıyor. iFixit ile anlaşan Güney Koreli şirket, kendi Galaxy cihazlarını tamir etmek isteyen müşterilere orijinal parçalar, araçlar ve rehberler sağlayacak.

Rusya'nın 'Z' simgesi ortalığı karıştırdı: Samsung, telefonlarının ismini değiştirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken tank başta olmak üzere çeşitli askeri araçlarında 'Z' simgesini kullanması tüm dünyada merak uyandırırken, teknoloji devi Samsung, telefonlarının ismini bu nedenle değiştirdi. Galaxy Z Fold ve Z Flip serileri bazı ülkelerde Flip ve Fold olarak isimlendirildi.