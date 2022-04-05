Türkiye Gazetesi

Dijital pazarlama alanında çalışmalarda bulunan Deniz Güçlü, Instagram reklamcılığının püf noktalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Güçlü, dijital pazarlamada kullanılabilecek çok fazla enstrüman buluduğunu ve bunlardan birinin ise sosyal medya platformları olduğunu belirtti.

Bu konuda özellikle Instagram'ın, kullanıcı sayısının fazla olmasından dolayı etkili reklamcılık çalışmalarının yapılabildiği bir platform olduğunu vurgulayan Güçlü, şu şekilde konuştu:

"Aslında Instagram reklamcılığı da işletmelerin platformda ön plana çıkabilmesini ve gerçek müşterilere ulaşabilmesini olanaklı hale getiriyor. Instagram’da yapılan reklam çalışmaları sayesinde markaların tanınırlığı artıyor, web site trafiğinde artış meydana geliyor, işletmeler satış oranlarını arttırma şansı elde ediyor. Bu hususların tamamı, Instagram reklamcılığının ne denli güçlü olduğunu anlamamıza destek oluyor."

'FARKLI MODELLER BULUNUYOR'

Instagram için farklı reklam modelleri olduğunu ifade eden Deniz Güçlü, “Instagram reklamlarında temel olarak kullanıcılara hitap edebilmek adına görsel veya video kullanılmak zorunda. Doğru hedef kitleye reklam gösterimi, aslında reklamın etkileşim oranının da artmasını sağlıyor. Bu nedenle işletmelerin bu konuda uzman desteği alması çok önemli.

Instagram için farklı reklam modelleri bulunduğunu ve bu reklam modellerinden hedef kitle için en uygun olanının tercih edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Instagram Image Ads, Instagram Video Ads, Instagram Carousel Ads gibi reklam türleri; Instagram üzerinden müşterilerine ulaşmak isteyen kullanıcıların tercih edebilecekleri reklam türleri arasında yer alıyor.” dedi.

'SİSTEMLİ ÇALIŞMA ÖNEMLİ'

Instagram reklamcılığında sistemli çalışmanın öneminden bahseden Deniz Güçlü, başarılı bir çalışma için belirli hususlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Instagram reklamcılığında sistemli bir çalışma birçok şeyin kolaylaşması anlamına geliyor. Her şeyden önce işletmenin hedef kitlesine yönelik bir çalışma başlatmanız gerekiyor. Bu noktada, etkili bir reklam çalışması için kullanabileceğiniz enstrümanları da belirlemelisiniz. Böylelikle hangi reklam modellerini kullanacağınızı da tespit etmiş ve bu reklam modellerine uygun bir çalışma gerçekleştirmiş olacaksınız.

İşletmeler adına önemli olan Instagram reklamcılığı, kaliteli bir çalışmayı zorunlu kılan bir alandır. Bu nedenle bu alanda çalışmada bulunan her kişinin, görev ve sorumluluklarına uygun çalışmada bulunması gerekiyor.”