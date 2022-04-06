Türkiye Gazetesi

Twitter, kullanıcıların tweetlerini yayınladıktan sonra düzenlemeleri için çalışma yaptıklarını duyurdu. Şirketin yeni açıklamasına göre, önümüzdeki aylarda tweet düzenleme butonu Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Blue'da test edilmeye başlanacak. Sosyal medya devi yeni özelliği resmi hesabı üzerinden bir GIF eşliğinde paylaştı.

Şirketin tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan, söz konusu özelliğin uzun yıllardır en çok istenen Twitter özelliği olduğunu söyledi. Şirket, geçtiğimiz yıldan beri özelliğin güvenli bir şekilde nasıl oluşturulabileceğini araştırıyor. Şirket yöneticilerinden, "Düzenlenenlerle ilgili zaman sınırları, kontroller ve şeffaflık gibi şeyler olmadan, 'düzenleme butonu' kamuya açık konuşmanın kaydını değiştirmek için kötüye kullanılabilir. Kamuya açık konuşmaların bütünlüğünü korumak en büyük önceliğimizdir" açıklaması geldi.

JACK DORSEY İSTEMİYORDU

2018'deki bir konuşma sırasında Twitter'ın kurucusu ve önceki CEO'su Jack Dorsey, bir düzenleme düğmesinin kullanıcıların bir tweet'in geniş bir şekilde paylaşıldıktan sonra anlamını değiştirmesine yol açabileceğini belirterek endişe duyduğunu ifade etti. Hatta Dorsey, 2020'deki bir açıklamasında ise Twitter'ın "muhtemelen hiçbir zaman" bu özelliği getirmeyeceğini söyledi.

Tweet düzenleme böyle görünecek.

Bu tür endişeler devam ederken Facebook, Medium ve Instagram dahil olmak üzere çok sayıda sosyal medya ağı zaten düzenleme seçeneği sunuyor. Ancak bu, kötüye kullanılmadığı anlamına gelmez. Meta'nın eski güvenlik şefi Alex Stamos'a göre, Facebook'un düzenleme özelliği geçmişte bir kripto para dolandırıcılığına yardımcı olmak için kötüye kullanıldı.

Twitter'ın düzenleme butonu görüşü Parag Agrawal CEO olduktan sonra değişti. 1 Nisan'da şirket, Twitter'ın resmi hesabı üzerinden "bir düzenleme düğmesi üzerinde çalıştıklarını" açıkladı. İlk başta şaka olarak algılansa da, Twitter ürün sorumlusu Michael Sayman daha sonra tweet'i şirketin bu özellikle ilgili resmi açıklaması olarak gösterdi.

Günler sonra, Elon Musk'ın şirketin yüzde 9,2 hissesini satın aldığı ortaya çıktıktan sonra, Tesla CEO'sunun ilk önemli tweet'i, Twitter'ın bir düzenleme butonu ekleyip eklemeyeceği konusunda takipçilerine anket yapmaktı. 4 milyonu aşkın anket katılımcısının yüzde 73.4'lük kesimi Twitter'ın düzenleme butonu eklemesinden yana oy verdi.

Milyar dolarlık hisse aldı! Elon Musk Twitter yönetimine giriyor… Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, attığı yatırım hamlesiyle Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Musk toplam 2.3 milyar dolara Twitter hissesi aldı. Bu aşamadan sonra ise Elon Musk’ın en büyük ortak olarak şirketin yönetim kuruluna da atanması bekleniyor.

Atılan tweetler artık başınızı ağrıtmayacak: Twitter 'düzenleme' butonunu getiriyor Sosyal medya devi Twitter, pek çok kullanıcının uzun zamandır beklediği tweet düzenleme butonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD merkezli platform resmi bir açıklama yaparak yeni seçeneğin geleceğini duyurdu.