Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayisi için önemli bir adım olan ve yerli imkanlarla üretilen Atak helikopteri, ilk kez yurt dışına ihraç edildi. Atak helikopterinin Filipinler Hava Kuvvetlerine teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Türk savunma sanayisi şirketleri, kendini kanıtlamış sistemleri ve ürünleriyle küresel oyuncular haline geliyor" dedi.

"HALA UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Filipinler ordusuna güç verecek olan iki Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yeni teslimatlar dolayısıyla Filipinler Hava Kuvvetleri için 'harika bir gün' yaşadıklarını söyledi.

Atak helikopterinin Filipinler için bir ilk olduğunu vurgulayan Lorenzana, bu alandaki filolarını yeniden yapılandırdıklarını ifade etti. Lorenzana, Atak helikopterinin Filipinler'in terörle mücadelesine destek vereceğini belirterek, "Filipin Hava Kuvvetlerinin rüyası gerçekleştiği için çok mutluyum ancak evimizi tam olarak donatmak için hala uzun bir yolumuz var" dedi.



Atak helikopterinin üretim ve geliştirme sürecinde elde edilen kabiliyetlerle TUSAŞ, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Atak-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri gibi özgün projeler hayata geçirildi.

TSK'NIN İHTİYACININ YÜZDE 80'DEN FAZLASI YERLİ

Türk savunma sanayisinin NATO standartlarına uygun ürünler ürettiğine ve AR-GE projelerine yaptığı yatırımlarla üretim çeşitliliğini artırdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının yüzde 80'den fazlasının yerli olarak karşılandığını bildirdi.

Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk savunma sanayisi şirketleri, kendini kanıtlamış sistemleri ve ürünleriyle küresel oyuncular haline geliyor. Bugün Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleri TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst düzey yöneticileriyle birlikteyim. Şirketlerimiz, teknoloji transferi, ortak üretim ve ortak pazarlamayı içeren kazan-kazan stratejisine dayanan uzun vadeli bir ilişki içinde dost ülkelerle iş birliği yapmaya isteklidir.

Pandeminin tüm ekonomiler üzerindeki sert etkisine rağmen Asya-Pasifik Bölgesi'nde artan savunma harcaması rakamları, bize Asya ülkelerinin savunma tedariki konusundaki önceliklerinin hala önemli olduğunu ve yakın gelecekte artacağını gösteriyor. Bölgeyle ilgili vizyonumuz sadece ticaret ortaklığı kurmak değil, müttefik ve dost ülkelerin güvenilir savunma sanayisi ortağı olmak istiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, gelişmiş savunma sanayisi hizmetleri için sürekli fikir ve yenilik alışverişini kolaylaştırmaya hazırdır."

İKİNCİ PAKET İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Türk savunma sanayisi firmaları Filipinler'e bugüne kadar zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbünün aralarında bunduğu bir dizi ürün ihraç etti.

İki ülke arasında savunma sanayisindeki iş birliği, SSB ve Filipinler Savunma Bakanlığı arasında İstanbul’da 2017’deki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanan Niyet Beyanı ile yeni bir boyut kazandı. 2018 yılında Filipinler'de imzalanan mutabakat metni ise Atak helikopterlerini de kapsayan bir dizi ürünün ihracatı için kapıyı araladı. Bu kapsamda 2020 yılında 6 Atak helikopteri için sözleşme imzalandı.

Kabul ve test faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasıyla ilk 2 helikopter Filipin Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Helikopterlerle birlikte yedek parça ve yer destek cihazlarının teslimatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar 4 pilot ve 19 teknisyene eğitim verilirken toplamda 13 pilot eğitim görecek.

İkinci paket Atak helikopteri satışı kapsamında Filipinler tarafına taslak fiyat teklifi verildi ve görüşmelere başlandı.

KENDİ SINIFININ EN ETKİNİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Atak, kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olarak dikkati çekiyor.

İlk teslimatı 2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılan Atak'tan bugüne kadar 70'ten fazla üretildi. Türk savunma sanayisinin yeni kabiliyetler kazandırdığı Atak helikopteri, güvenlik güçleri tarafından etkin şekilde kullanıyor. 3 saat havada kalabilen, 5 ton kalkış ağırlığına sahip Atak, taarruz, hassas angaje, silahlı keşif, silahlı destek, silahlı koruma, hava savunma sistemlerini tahrip, derin taarruz, meskun mahal muharebesi gibi görevleri başarıyla yerine getiriyor.

İki Atak helikopteri Filipinler'e teslim edildi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler’e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin teslimatına başladı.