Türkiye Gazetesi

Japonya Uzay Ajansı, uzay uçuşlarında görev almak üzere astronot arayışına girerek işe alım ilanı açtı. Ajans, açıklamaya göre 'geniş yelpazede tecrübe kitlesine ulaşmak için' üniversite derecesine sahip olma şartını kaldırdı. JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot işe alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olduğunu açıkladı.

JAXA'nın astronot ilanına başvuranların yaş yelpazesi ise oldukça genişti. 20 yaşın altında 811 kişi bulunurken, 60 yaşın üstünde ise 69 kişi ilana başvurdu. Toplam aday sayısının 919'u da kadındı.

AY'A GÖNDERECEK

İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci Şubat 2023'te sonuçlanacak. JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine hazırlamayı planlıyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Suematsu Şinsuke sürece ilişkin "Olağanüstü beceriye sahip kişilerin seçilmesini ve Ay keşfinde görev almalarını ümit ediyoruz" dedi.

Şu anda JAXA'nın aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde ve ajans, personelini 60 yaşında emekli ediyor. Bu arada, en son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.

Hubble Uzay Teleskobu, en uzak yıldızı görüntüledi Gökbilimciler, evrendeki en uzak bazı galaksileri başarıyla tespit etti ancak şimdiye kadarki en uzak yıldızın yerini de buldular. 'Earendel' ismini verdikleri yıldız, evrenin kendisinden nispeten kısa bir süre sonra oluşmuş olabilir.

Dünyadan uzayda yürüyen astronotları çekti Uluslararası Uzay İstasyonunda çalışmalarını sürdüren iki astronot 23 Mart günü uzay yürüşüne çıktı. İstasyonun dış bölümünde bakım çalışmaları yapan ikili, dünyadan görüntülendi.