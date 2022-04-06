Türkiye Gazetesi

Google Haritalar özelliği milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırıyor. İster yaya olun ister sürücü fark etmeksizin birçoğumuz gitmek istediğimiz bir adrese Haritalar'ı kullanarak ulaşıyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Google, ücretli geçiş kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanarak bir yoldan geçmenin ne kadara mâl olacağını bizim yerimize hesaplayacak bir özellik getireceğini açıkladı. Ayrıca Haritalar'da ücretsiz bir rota varsa bir seçenek olarak kullanıcıya gösterilecek.

Bu Google Haritalar özelliği bu ay ABD, Hindistan, Endonezya ve Japonya'daki yaklaşık 2 bin paralı yol için Android ve iOS cihazlarda kullanıma sunulacak. Özellik yakında daha fazla ülkeye gelecek. Güncellemenin önümüzdeki aylarda Türkiye'deki yollar için de yapılmasını bekliyoruz.

GOOGLE HARİTALAR BİRÇOK AYRINTI GÖSTERECEK

Google ayrıca navigasyon haritalarına daha fazla ayrıntı da ekliyor. Şirket, "Yakında rotanız boyunca trafik ışıklarını ve dur işaretlerini, ayrıca bina anahatları ve ilgi alanları gibi gelişmiş ayrıntıları göreceksiniz" şeklinde açıklama yaptı. Bu geliştirilmiş haritalar önümüzdeki haftalarda Android, Android Auto, iOS ve Apple'ın CarPlay yazılımında kullanıma sunulacak.

Yeni Google Haritalar geçiş ücretleri özelliğinden görüntüler.

Apple cihazlarındaki Google Haritalar kullanıcıları da bazı hedeflenmiş güncellemeler alıyor. iOS uygulaması için Git sekmesine sabitlenmiş gezilere erişmenizi sağlayan yeni bir widget olacak ve önümüzdeki haftalarda kullanıcılara açılacak. Google Haritalar Apple Watch uygulaması, yalnızca saatinizdeki kısayola dokunarak Ev ve İş gibi yerler gibi Google Haritalar kısayollarınızdan herhangi biri için yol tarifi almanıza da imkan tanıyacak. Şimdiye kadar bu gezileri iOS uygulamasından başlatmanız gerekiyordu. Bu özellik de birkaç hafta içinde gelecek.

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