Türkiye Gazetesi

İngiliz fizikçi, kozmolog, astronom ve teorisyen Stephen William Hawking, Albert Einstein'dan sonra en büyük teorik fizikçi ve dahi olarak kabul ediliyor. Hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti olmayan Hawking'in evrene ilişkin ileri sürdüğü fikirler hala tartışılıyor. Ancak felaket teorisine kulak asmayan bir grup bilim insanı uzaya mesaj gönderdi.

Ölümünden yıllar önce Hawking, bilim insanlarının uzaylılara konum göndermesinin felaketle sonuçlanabileceğini belirtmişti. Yıllar sonra yine bir grup bilim insanı, dünyanın uzaydaki konumunu uzaya mesaj olarak göndermeye hazırlanıyor. Araştırmacılar uzaylılardan cevap bekleyeceklerini de açıkladı. Stephan Hawking, uzaylılarla iletişim kurmanın tehlikeli ve hatta insanlığın sonunu getirebileceğini ileri sürmüştü.

Çalışmanın ilk aşamasında araştırmacılar, insanların nasıl göründüğünü uzaylılara göstermek için çıplak bir erkek ve bir kadın figürünü uzaya yansıttı. İkinci aşamada ise dünyanın uzaydaki konumunu göndermek yer alıyor. Böylece uzaylıların Dünya'nın yerini bulabileceğine inanıyorlar.

Hawking'in kara delik paradoksu çözüldü: Kuantum saçları keşfedildi Bilim insanları, ilk olarak Profesör Stephen Hawking tarafından ileri sürülen 50 yıllık bir 'kara delik paradoksunu' çözdü. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, her şeyin kara deliğe girmesi ve asla kara delikten çıkamaması gerektiğini öne sürerken, kuantum mekaniği bilgilerin korunduğunu ileri sürüyor.

Einstein'dan sonraki en büyük dahi Stephen Hawking öldü 21 yaşında ALS hastalığına yakalandı, doktorlar, "birkaç yıl yaşar" dedi. Tekerlekli sandalyede geçen 55 yıla, uluslararası ödüller, milyonlar satan kitaplar ve bilim dünyasını sallayan teoriler ekledi. Dünyanın en önemli dâhilerinden Stephen Hawking, 76 yaşında öldü.