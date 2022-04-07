Türkiye Gazetesi

Rocket Lab, geliştirmekte olduğu 'Electron' isimli yeniden kullanılabilir yörünge fırlatma aracı (roket) ile sıradışı bir deney gerçekleştirecek. Bu ayın sonunda yapılması planlanan 26'ncı fırlatmadan sonra şirket, bir helikopter ile roketi yere düşerken havada yakalamaya çalışacak.

Electron'un Yeni Zelanda'daki bir fırlatma rampasından kalkması planlanıyor ve bazı şirketlerin uydularını Dünya'nın yörüngesine taşıyacak. Fırlatmadan yaklaşık bir saat önce, helikopter kıyıdan yaklaşık 240 km uzakta konumunu alacak. Kalkıştan iki buçuk dakika sonra, roketin birinci ve ikinci aşamaları ayrılacak ve ikincisi yükü yani uyduları yörüngeye taşıyacak. Birinci aşama ise Dünya'ya geri inecek. 13 km yükseklikte bir drogue paraşütü ve ana paraşütünü yaklaşık 6 km yükseklikte konuşlandıracak.

Sikorsky S-92 helikopteri daha sonra paraşüt hattına bir kanca takarak roket parçalarını yakalamaya çalışacak. Her şey planlandığı gibi giderse, Rocket Lab parçaların yeniden kullanılabilir olup olmadığını analiz edecek. Bu arada uzay şirketi önceki görevlerde Electron'un birinci aşamasını üç kez düşüş noktası olan okyanustan kurtarmayı başarmıştı.

Rocket Lab kurucusu ve CEO'su Peter Beck, "Dünya'ya düşerken bir roketi yakalamaya çalışmak kolay bir iş değil. Ancak bu tür karmaşık işlemlerle sınırları zorlamak DNA'mızda var." diyerek kendilerine güvendiklerini belirtti.

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