Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında duyurulan Reels Play Bonus Programı, Instagram platformunun TikTok tarzı kısa biçimli videoları Reels'te paylaşım yapan içerik oluşturuculara maddi destek sağlıyor. Videolar bir hedef görüntüleme sayısına ulaşırsa ödemeler 600 dolardan 35 bin dolara kadar değişmekte. Bonus programı, Instagram'ın sahibi Meta'nın 2022'ye kadar içerik oluşturuculara 1 milyar dolar ödeme vaadinin bir parçası.

İçerik oluşturucular, ödeme sistemindeki değişikliklerin şirket tarafından açıklanmadığını belirterek tepki gösterdi. Financial Times'ın haberine göre, bir içerik oluşturucu 35 bin dolara kadar ödeme almak için kişiselleştirilmiş eşiğin 58 milyondan 359 milyon görüntülemeye çıktığını söyledi.

Instagram'ın ana şirketi Meta ise, şirketin Instagram ve Facebook'ta Reels bonuslarını test ettiğini ve bunun, fiyatlandırma modelleri iyileştirildiği için ödemelerin dalgalanmasının normal olduğunu açıkladı.

TikTok ve Snapchat gibi diğer şirketler de içerik oluşturuculara ödeme yapmakta. Doğrudan platformlardan yapılan ödemeler bir süre için kazançlı olsa da, içerik oluşturucular programları eleştiriyor ve potansiyel kazançların reklamcılıktan elde edilen gelirden daha düşük ve tahmin etmenin daha düşük olduğunu söylüyorlar.

Facebook, Instagram'ın sevilen özelliği Reels'i resmen başlattı Teknoloji devi Meta, Instagram’ın ardından Facebook uygulamasına da Reels videolarını getirdi. Artık kullanıcılar Facebook hesaplarında 60 saniyeye kadar Reels yayınlayabiliyor. Reels’in ilk örneği TikTok’ta ortaya çıkmış ardından Meta, Instagram’a uyarlamıştı.

Instagram'da Reels ile cevap verme dönemi başladı Sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliği üzerinde bir yenilik yaparak yorumlara cevap vermeyi başlattı.