Türkiye Gazetesi

Google Dökümanlar, tamamen yazılı bir yorum yerine basit bir sembolle metne yanıt vermenize olanak tanıyan emoji tepkileri için desteğini başlatıyor. Şirketin açıklamasına göre, özellik tüm emojileri kapsayacak şekilde kullanıcılara sunulacak.

Teknoloji devi Google'ın özelliği tanıtma amacıyla yayınladığı GIF'te, metni vurguladığınızda emoji tepki özelliğinin 'Yorum Ekle' ve 'Düzenleme Öner' seçeneklerinin yanında üçüncü bir seçenek olarak nasıl görüneceğini gösteriyor. Ayrıca emoji kataloğunda arama yapmak da mümkün. Google'a göre emoji tepkileri yorumlara daha az resmi bir alternatif görevinde.

EMOJİLER HER YERDE

Emoji tepkileri modern yazılımların temel unsuru haline geldi ve çok sayıda mesajlaşma uygulamasında (iMessage, Facebook Messenger) ve sosyal ağlarda mevcut. Artık emoji tepkileri mesajlaşma uygulamaları ve sosyal ağlarla da sınırlı kalmıyor, Google Dökümanlar da bu kervana katıldı.

Emoji tepkileri bu şekilde görünüyor.

Google, emoji tepkilerinin varsayılan olarak açık olacağını ve devre dışı bırakılamayacağını söylüyor. Özellik, çoğu Google Dokümanlar kullanıcısına 20 Nisan'dan sonra gelecek. Bunlar, "Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ve Enterprise Plus" aboneleri için geçerli olacak ancak Enterprise Essentials gibi daha temel kullanıcılara sunulmayacak.

Yakın zamanda duyurulan diğer yeni Google Dokümanlar özellikleri arasında ise, işaretleme desteği, yeni bir sayfasız düzen ve bir belgeden sorunsuz bir şekilde e-posta taslakları oluşturma yer alıyor.

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