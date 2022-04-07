Türkiye Gazetesi

BBC News'in haberine göre, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Tanis fosil bölgesinde bulunan kalıntılar arasında iyi şekilde korunmuş bir bacak fosili de bulunuyor. Derisi bile duran fosili inceleyen bilim insanları, bunun bir dinozora ait olduğunu buldu. Araştırmacılar, bu dinozorun, diğer dinozorlar ve canlıların 66 milyon yıl önce dev gök taşının Dünya'ya çarptığı gün öldüğünü düşünüyor.

Fosil kalıntılarını yürüten ekibin lideri Manchester Üniversitesinden Robert DePalma, "Bu bölgede anbean neler olduğunu bize anlatan detaylar var. Sanki bir filmde izliyormuşuz gibi. Kayaya, oradaki fosillere bakıyorsunuz ve sizi o güne geri götürüyor." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Paul Barrett ise incelediği dinozor bacağı fosiline ilişkin "Sanki bacak gerçekten hızlı bir şekilde sökülmüş gibi. Bacakta herhangi bir hastalıkla ilgili hiçbir kanıt yok, belirgin bir patoloji yok, ısırık izleri yok." dedi.

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce 12 kilometre çapındaki bir gök taşının, Meksika Körfezi'nde yer alan Yucatan Yarımadası açıklarına düştüğüne inanıyor. Bacak fosilinin bulunduğu Tanis'e yaklaşık 3 bin kilometre mesafede olan bölgenin, gök taşının büyüklüğü ve oluşturduğu etki düşünüldüğünde çok da uzak olmadığı ifade ediliyor. Basında ilk kez 2019'da yer alan Tanis fosil bölgesi hakkında şu ana kadar dergilerde yayımlanmış birkaç makale bulunuyor ve bilim insanları yeni bulgulara ulaşılacağını belirtiyor.

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