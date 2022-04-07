Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'dan hisse satın almadan sadece kısa süre önce sosyal medya devini eleştirerek takipçilerine platformun gerçekten bir ifade özgürlüğü sunup sunmadığını sordu. Herkes Musk'ın Twitter'a rakip bir sosyal medya ağı kuracağını düşünürken bir anda Musk, Twitter'dan hisse satın alarak en büyük hissedarı olduğu medya devinin yönetim kurulu toplantılarında yer almaya hak kazandı.

Twitter'da Elon Musk'ın özel jetini takip eden genci hatırlıyor musunuz? Ocak ayında milyarder Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'da Musk'ın jetinin konumunu paylaşan 19 yaşındaki gence bunu yapmayı bırakması için 5 bin dolar teklif etmişti. Ancak genç, teklifi reddederek daha yüksek bir rakam istedi. İşte bu olayı Musk'ın aniden sosyal medya platformunun yaklaşık yüzde 9'unu satın almasına ve ardından hızla yönetim kuruluna katılmasına bağlayan ilginç bir teori var.

JETİNİ TAKİP EDEN GENCİ TWITTER'DAN ATABİLİR

Musk'ın jetini takip eden Jack Sweeney, Musk'ın hisse alımlarını gösteren bir grafiği Twitter'da retweet ederek (paylaşarak) bir iddiada bulundu: "Elon, ona hayır dediğim için Twitter hissesi almaya mı başladı?" Sweeney'in bu iddiası birçok kişinin kafasında soru işaretleri bıraktı. Sık sık ifade özgürlüğünden yana olduğunu dile getiren Musk, gerçekten de jetini takip eden genci Twitter'dan uzaklaştırmak için hisse satın almış olabilir mi?

Sweeney'in bir takipçisi ise tweete cevap olarak, "Elon'un gerçekte ne kadar özgür konuşma yaptığını görelim" dedi. Bununla birlikte, pek çok kişi ise Musk'ın böyle bir hedef doğrultusunda hisse satın almasının mümkün olmadığını düşünüyor. Milyarder girişimcinin Twitter'ı daha fazla trollemek için bu adımı attığını düşünenler var.

Elon Musk istedi, Twitter 'gelmez' denilen özelliği getirdi Twitter kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ve artık bir 'mem' yani şaka konusu haline gelen tweet düzenleme butonu nihayet gerçek oluyor. Sosyal medya devinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Milyar dolarlık hisse aldı! Elon Musk Twitter yönetimine giriyor… Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, attığı yatırım hamlesiyle Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Musk toplam 2.3 milyar dolara Twitter hissesi aldı. Bu aşamadan sonra ise Elon Musk’ın en büyük ortak olarak şirketin yönetim kuruluna da atanması bekleniyor.