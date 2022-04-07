Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe'nin haberine göre, araştırmacılar 24 saat elektrik üretimi yapabilen bir güneş paneli geliştirdiklerini duyurdu. Standford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı güneş paneli, fotovoltaik (PV) pil ile çalışıyor. Bu pil, gece gündüz çalışarak yenilenebilir enerji üreten 'radyatif soğutma' sürecini sağlıyor. Açık gecelerde güneş pillerinin yüzeyinden dış uzaya kızılötesi ışık olarak yayılan ısıyı kullanıyor.

Standford Üniversitesi ekibi, geleneksel PV güneş paneline termoelektrik jeneratör ekleyerek, 50 mW/m2'lik gece enerji üretimi yapmayı başardı. Panel, gündüzleri Güneş'in enerjisini toplamak için geleneksel güneş panelleri gibi çalışırken, geceleri ise 'ters yönde çalışıyor'. Ancak bazı geceler bulutlar kızılötesi radyasyonu Dünya'ya geri yansıtarak sistemi engelleyebilir.

MİLYONLARCA İNSANA ENERJİ KAYNAĞI

"Fotovoltaik pilin radyatif soğutulması yoluyla 50mW/m2 yoğunluğunda gece elektrik enerjisi üretimi" başlıklı makale, Applied Physics Letters dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, cihazı geliştirirken ucuz ve yaygın malzemeler kullandıklarını belirterek, mevcut güneş pillerine entegre edilebileceğini söyledi. 750 milyon kişiye güvenilir ve temiz enerji sunmak istediklerini belirten araştırmacılar, "Sistemimiz, şebeke dışı konumlarda hem gündüz hem de gece kesintisiz, yenilenebilir bir güç kaynağı olarak kullanılabilir" diyerek hedeflerini açıkladı.

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