Türkiye Gazetesi

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden astrofizikçi Fabio Pacucci, "Bu kadar uzaktaki bir varlığın doğasıyla ilgili soruları cevaplamak zor olabilir." şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Science Alert sitesinin haberine göre, galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığı yılda 100’den fazla yıldızın üretmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu söyledi. ​​​​​​​Pacucci, bu durumun evrende oluşan ilk yıldızların, modern yıldızlara kıyasla daha büyük, daha parlak ve daha sıcak olmasından kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Bilim insanları, HD1 galaksisini evrenin başlangıcındaki galaksilere ışık tutmak için yürütülen çalışma kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop kullanılarak yapılan 1200 saatlik gözlem sonucunda keşfetti.

Tokyo Üniversitesinden gökbilimci Yuichi Harikane, galaksinin kırmızı renginin onun ne kadar uzakta olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "HD1’in kırmızı rengi, 13,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden beklenen özellikleri şaşırtıcı derecede iyi karşılıyor ve onu bulduğumda tüylerim diken diken oldu." dedi. Yuichi, 700 binden fazla gök cismi arasından HD1’i bulmanın oldukça zor olduğunu da belirtti.

Araştırma ekibi, keşiflerini açıkladıkları çalışmayı The Astrophysical Journal dergisinde yayımladı.

Samanyolu'ndan 100 kat daha büyük galaksi keşfedildi Avrupalı gökbilimciler, radyo teleskop ağı LOFAR İki Metrelik Gökyüzü Araştırması'nın (LoTSS) bir parçası olarak yeni bir dev radyo galaksisi (GRG) tespit ettiklerini duyurdu. “Alcyoneus” adlı yeni bulunan cisim, bugüne kadar bilinen en büyük radyo galaksisi.

Hubble o anları görüntüledi: Milyonlarca ışık yılı uzaklıkta üç galaksi çarpıştı NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü yayınladı. 30 yılı aşkın bir süredir uzayda gözlemevi görevi üstlenen araç, üç galaksinin çarpıştığı anı yakaladı.