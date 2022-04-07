Türkiye Gazetesi

Emekli Orgeneral Ergin Saygun, Baykar'ı ziyaret etti. Saygun, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile görüştü. O anları sosyal medya hesabındna paylaşan Selçuk Bayraktar, "Rahmetli babamızın dostu, dostumuz Emekli Orgeneral Ergin Saygun Paşamızı ağırladık." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM: KIZILELMA VE TÜRK HAVACILIĞI

Selçuk Bayraktar, görüşmeyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vazifesi boyunca ve sonrasında S/İHA'larımızın geliştirilmesi için büyük destek ve emek veren değerli büyüğümüz, rahmetli babamızın dostu, dostumuz Emekli Orgeneral Ergin Saygun Paşamızı ağırladık. Bayraktar Kızılelma'yı ve Türk havacılığının geleceğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

İlk uçuşlar bu köyde yapılmıştı! Baykar köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarını Şırnak’ın Akçay köyünde yapmıştı. 15 yıl aradan sonra şirket yetkilileri Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyüne giderek köy sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıyer aile kabristanlığına defnedilen Özdemir Bayraktar’ın Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Baykar'ın merak uyandıran paylaşımı belli oldu: İnsansız savaş uçağı İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma'nın 20 Temmuz'u bekleyin mesajının altından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görselleri çıktı. Projeye dair görüntüler ilk kez paylaştı.

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin Türkiye'nin SİHA üreticisi Baykar Savunma'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Şirket, 20 Temmuz'u bekleyin diyerek bir video paylaştı. Videoda savaş uçağından kesitler gözüküyor.