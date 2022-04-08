Türkiye Gazetesi

Twitter tarafından paylaşılan bir tweette yeni özellik kısaca açıklanıyor. Sosyal medya devi, bir GIF eşliğindeki paylaşımında, "Huzurunuzu korumanıza ve kendinizi sohbetlerden uzaklaştırmanıza yardımcı olacak bir yol olan 'Unmentioning'ı test ediyoruz" dedi. Twitter'ın resmi hesaplarından Twitter Safety'deki GIF, özelliğin nasıl görüneceğini gösteriyor.

Sosyal medya platformunun web versiyonunda bir tweet'in köşesindeki menüde 'bu sohbetten çık' seçeneği yer alacak. 'Sessiz' ve 'gömme' seçeneklerini de içerecek. 'Bu görüşmeden ayrıl' seçeneğine tıkladığınızda, sizin etiketlendiğiniz bir sohbetten ayrılmanız mümkün olacak. Böylece hem sohbetteki kullanıcı adınıza tıklayanlar doğrudan hesabınızı göremeyecek hem de sohbette artık yer almayacağınız için bildirim gelmeyecek.

Twitter araştırmacısı ve ters mühendis Jane Manchun Wong, Şubat ayında 'bu konuşmayı terk et' özelliğinin belirgin bir ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Geçmişteki birçok sızıntı paylaşımında olduğu gibi Wong yine haklı çıktı ve iki ay sonra Twitter'dan ilk resmi açıklama geldi.

Bununla birlikte, özelliğin dünya çapında kullanılabilir olup olmayacağı veya mobil uygulamalara ne zaman geleceği henüz net değil.

Elon Musk Twitter hisselerini neden satın aldı? 'O gencin peşine düşecek' iddiası Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yüzde 9,2'lik pasif hisse satın alarak sosyal medya ağının en büyük hissedarı oldu. Peki, Musk'ın böyle bir karar alarak herkesi şaşırtmasının arkasındaki sebep ne? Bir iddia kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Elon Musk istedi, Twitter 'gelmez' denilen özelliği getirdi Twitter kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ve artık bir 'mem' yani şaka konusu haline gelen tweet düzenleme butonu nihayet gerçek oluyor. Sosyal medya devinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.