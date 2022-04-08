Türkiye Gazetesi

Profesör Dr. Andrew Adamatzky, Royal Society Open Science dergisinde yayımladığı araştırmada mantarlara ilişkin ilginç bulgularını yayımladı. Adamatzky, elektrotları mantarların 'kökü' olan miselyum içeren toprağa ve ayrıca mantarların meyve veren gövdesine yerleştirdi. Enoki, tırtıl, bölünmüş solungaç ve hayalet mantarları kullandı ve her birinin yaydığı elektriksel aktiviteyi analiz etti.

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Profesör Adamatzky 50 kelimeye kadar çıkabilen gizemli bir mantar dilinin kanıtlarını buldu. Adamatzky çalışmada, "Mantar elektriksel aktivitesinin, mantar kolonilerinin uzak kısımları arasında iletilen bilgilerin bir tezahürü olduğunu düşünüyoruz" diyerek konuyu açıklıyor.

Araştırmacı, mantarların içinden geçen elektrik sinyallerinin birbirleriyle konuşmaları ya da çeşitli bölümleriyle iletişim kurması olabileceğini belirtiyor. Yine de Adamatzky, mantarların konuşmadığı fikrini de destekliyor ve seslerin hiçbir anlam ifade etmediğini de söyledi.

Türler arasında iletişimin mümkün olduğunu gösteren bir çalışma olmasa bile mantarların elektriksel aktiviteye sahip olduğunu ve hatta 'şarkı söylediklerini' ileri sürenler olmuştu. Yukarıdaki videoda da pembe istiridye mantarlarına bir synth (müzik aleti) takan ve mantarların şarkısını kaydeden bir kişiyi görüyoruz.

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