Türkiye Gazetesi

Türk ordusunun güçlenmesi için uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Türkiye, savunma sanayiinde 'yerlilik ve millilik' anlayışına göre hareket ediyor. TSK'ya yerli ve yeni ürünler sunulurken, bu ürünler yurt dışına da ihraç edilerek gurur kaynağı oluyor.

İKİNCİ İHRACAT PAKİSTAN'A

Özellikle Azerbaycan'da ve Ukrayna'da savaş dönemlerinde kullanılan Bayraktar'lar dünyanın ilgisini çekmiş ve manşetleri süslemişti. Ülkeler ihracat için sıraya girerken bir hamle de ATAK helikopteri için geldi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gurur kaynaklarından ATAK helikopterlerinin yurt dışına ilk teslimatı, geçtiğimiz günlerde Filipinler'e yapıldı. TRT Haber'in haberine göre; ATAK ihracatında sıradaki ülkenin ise Pakistan olacağı belirtildi.

Yurt dışında katıldığı gösteri ve fuarlarda yakın ilgiyle takip edilen ATAK'lar kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopterleri olarak gösteriliyor. Brezilya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerde yaptığı gösteri uçuşları ve sergilendiği fuarlarda yakın takibe alınan ATAK'ın, Filipinler'in ardından Pakistan'a ihraç edileceği ve 30 adet ATAK teslim edileceği belirtildi.



​İlk teslimatı 2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılan Atak'tan bugüne kadar 70'ten fazla üretildi.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Türkiye'de bugüne kadar 70 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunların 13'ü, gelişmiş ve yerlilik oranı arttırılmış FAZ-2 versiyonlarıydı.

ATAK, yurt içindeki terör operasyonlarının ardından sınır ötesinde önce Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı. Sonrasında da Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürdü.

Savunmada gurur günü: Yerli ve milli 'Atak' ilk kez yurt dışına teslim edildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Atak'ın ilk yurt dışı teslimatı Filipinler Hava Kuvvetlerine gerçekleştirildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Hürkuş ve Atak teslimatlarına hazırlanıyor TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satıldığını, Hava Kuvvetlerine de şubat ayı içerisinde 6 tane Hürkuş teslim edileceğini açıkladı.