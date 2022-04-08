Türkiye Gazetesi

'Tesla Bot' olarak adlandırılan insansı robot projesi Optimus, 2023 yılında üretime girebilir. Tesla bu konuda oldukça gizli şekilde çalışmalarını yürütse de bir süredir özellikle yapay zeka alanında işe alım yaptığını biliyoruz ve bunların insansı robot projesinde çalışacağına dair güçlü kanıtlar elde edilmişti. Ancak şirket geçtiğimiz yıl Tesla Bot'u tanıttığından beri hiçbir açıklama yapmadı.

Tesla şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, nihayet insansı robota ilişkin konuştu. İnsansı robotun 2023 yılında üretime gireceğine dair ilk sinyaller geldi. Zira önümüzdeki yıl somut adımlar atılacağı belirtildi. Eğer 2023 tahminleri doğruysa bu yıl içinde şirketin insansı robotun ilk prototipini çıkarması bekleniyor.

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada bu robotun rutin ve sıkıcı işleri yapmak için geliştirildiğini söylemişti. 60 kg ağırlığa sahip olması beklenen insansı robot hakkında Musk, "kişilik geliştirebilir" şeklinde bir açıklamada da bulundu. Yani diğer robotlardan farklı olarak hem görevlerini yerine getireceği hem de sahibine arkadaşlık yapacağı söyleniyor.

Robot üreticisinden teklif: İnsansı robota yüzünü verene 200 bin dolar Robot üretici firma 2023'te hizmet sektöründe kullanılması planlanan insansı robotların görünümü için yüzünün kullanılması hakkını verene tam 200 bin dolar verecek.

Tesla’nın insansı robotu fabrikada çalışacak Tesla’nın sahibi Elon Musk, elektrikli otonom araç, çip ve Starlink uydularının ardından insansı robot işine giriyor.