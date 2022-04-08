Türkiye Gazetesi

WhatsApp şu anda emoji tepkileri için bir sisteme sahip değil. Ancak diğer Meta'ya ait uygulama Facebook yıllardır bu özelliği kullanıyor. Bu özelliğin mesajlaşma platformuna da gelmesiyle daha az metin mesajı yazmanız mümkün olabilir. Çünkü bir mesaja cevap vermek için alternatif olarak yalnızca emojilerle tepki verebileceksiniz.

Anlık mesajlaşma ağı WhatsApp bir süredir bu özelliği test ediyor. Şimdiye kadar, testteki özellikte altı emoji bulunuyor; beğeni, kalp, gülen yüz, şaşıran yüz, ağlayan yüz ve çak bir beşlik (ya da dilek). Ancak WABetaInfo sitesinin WhatsApp dedektifleri özellikte büyük bir değişikliği ortaya çıkardı. '+' simgesinin görünmesi dikkat çekti, bu artı işareti farklı emoji reaksiyonları ekleyebileceğinizi gösteriyor olabilir.

WHATSAPP TEPKİLERİ YOLDA

WABetaInfo, "Bazı insanlar tepki olarak kullanmak için daha fazla emoji istiyor ve WhatsApp sonunda, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için daha fazla tepki sunan yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor." şeklinde konuyu aktardı.

WABetaInfo'nun yayınladığı emoji tepkilerinin görünümü.

Özellik şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde geliştirme aşamasında görünüyor. Yani henüz herkese açık değil. Ayrıca test aşamasında olduğu için emoji tepki özelliğinin piyasaya sürülmeden önce değişebileceği anlamına da geliyor. Hatta tamamen çöpe bile atılabilir.

Bununla birlikte, WhatsApp beta sürümüne katılarak (Play Store üzerinden WhatsApp'ı aratarak bulabilirsiniz) test kullanıcısı olabilir, böylece birçok özelliği diğer kullanıcılardan önce deneyimleyebilirsiniz.

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