Türkiye Gazetesi

Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği atımlılarla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, bir takım işbirlikleriyle de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin füze ve hava savunma sistemlerindeki milli projeleri ve ortaklıklarının yankıları uluslararası savunma yayın organlarında yer buluyor. Öyle ki ABD merkezli küresel savunma yayın organı olan Defense News sitesinde SAMP/T sistemine ilişkin bir habere yer verildi. 'Türkiye ve İtalya SAMP/T hava savunma sistemine dönüş ipuçları verdiler' başlıklı haberde, Fransa'daki seçimlerin ardından Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T hava savunma sistemleri için ortak bir çalışma yürütmeyi planladıkları bilgisine yer verildi.

HİPERSONİK FÜZE 2024'TE HAZIR

Yayın organı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki 'Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık' sözlerini de okuyucuyla paylaştı.

ABD merkezli The Defense Post ise 'Türkiye hipersonik ve süpersonik füze geliştirmeyi hedefliyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin füzecilik alanındaki atağını okuyuculara aktardı.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Türk savunma sanayi için süpersonik ve transonik füze sistemleri geliştirdiğine vurgu yapılan yazıda, kurumun 'ScramJet' ve 'RamJet' füze motor projeleri üzerinde çalıştığı, RamJet motorunun bu yıl tanıtılacağı belirtildi. Trisonic rüzgar tünelinin de 2024 yılında hazır olacağı ifadesine yer verildi.

Savunmada gurur günü: Yerli ve milli 'Atak' ilk kez yurt dışına teslim edildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Atak'ın ilk yurt dışı teslimatı Filipinler Hava Kuvvetlerine gerçekleştirildi.

Gözler Türk savunma sanayisinde: Tanklardan uçaklara hepsi boy gösterecek Yerli ve milli teknoloji hamlesi tüm hızıyla devam ederken dünyanın gözü kulağı Türk savunma sanayisinin yeni nesil araçlarına çevrildi. Türkiye'nin önde gelen 10 savunma sanayi şirketi bu kez de Latin Amerika'da boy gösterecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir son noktayı koydu: F-35 artık gündemimizde yok Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan'ın geliştirdiği yeni seyir füzesi ‘Çakır’ın tanıtım töreninde konuştu. Demir, "F-35 artık gündemimizde yok" diyerek son noktayı koydu.

Türk savunmasından ses getirecek çıkarma: Yeni teklifler kapıda Savunma sanayisi alanında son yıllarda önemli gelişme gösteren ve ihtiyaçlarını büyük oranda yerli ve milli olarak üreten Türkiye, iş birliklerini artırmak için Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'na katılıyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek ve 3 gün sürecek olan fuara ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ'ın da aralarında bulunduğu birçok Türk savunma firması katılacak.