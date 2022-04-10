Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vivo, yeni modeli Y15'i satışa çıkardı. 6,51 inçlik HD+ Halo FullView ekranı ile gelen Vivo Y15s’te yapay zekâ destekli 13 MP’lik ana kamera bulunuyor. Devasa 5.000 mAh pili ile dikkat çeken cihaz tam dolu şarjla 18,74 saate kadar çevrim içi HD film seyretme süresi sunuyor. Cihaz 3G RAM ve 32 GB depolama alanına ek 1 TB’a kadar genişletebilen kapasite alanına sahip. Vivo Y15s’in fiyatı 3.899 TL.

POCO X4 PROI SATIŞTA

Xiaomi’nin amiral gemisindeki özellikleri orta segment telefona taşıyan modeli POCO X4 Pro 5G, tüketiciyle buluştu. Üç renk seçeneği ile satışa sunulan POCO X4 Pro 5G’nin 6 GB+128 GB modeli 7.899 TL, 8 GB+256 GB modeli ise 8.699 TL’den satılıyor. Telefonu 17 Nisan tarihine kadar Xiaomi Store’lardan alanlar Redmi Buds 3 Lite’a ücretsiz sahip oluyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Türkiye'de | İşte satış fiyatı ve özellikleri Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 11 serisini Türk tüketicilerle buluşturuyor.