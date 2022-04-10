Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ASUS, daha önce televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz ve mavi ışığı yüzde 70 oranında azaltan OLED (Organic Light Emitting Diode) teknolojisini bilgisayarlara taşıdı. OLED ekranlı bilgisayarları dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunduklarını dile getiren ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler “OLED teknolojisi, çok sayıda organik ince film tabakasının ve iki yarı iletkenin bir araya gelmesiyle oluşan bir teknoloji. Bu teknoloji, mavi ışığın maksimum seviyede tutulmasını sağlıyor. ASUS, 2021 yılı itibarıyla en geniş OLED dizüstü bilgisayar model serisine sahip marka. Türkiye'dekiOLED ekranlı bilgisayar pazarının yüzde 98-99’una sahibiz. ASUS’un ZenBook Flip 13 ve ZenBook Pro Duo serisi, OLED teknolojisine öncülük eden dizüstü bilgisayar modellerinden bazıları. ASUS’un dizüstü bilgisayar modellerine entegre ettiği bu teknoloji; tepki süresi yüksek, enerji tüketimi daha az bilgisayarlar vaat ediyor. Aynı zamanda ASGS ve TÜV Rheinland tarafından verilen göz konforu sertifikalarına da sahip. İşte bütün bunlar dijital ekran bağımlıları için ASUS bilgisayarları daha güvenilir bir seçenek hâline getiriyor” dedi.

BİLGİSAYARDA PAZAR LİDERİ

Türkiye'de bilgisayar pazarının lideri olduklarını belirten Güler “Bilgisayarda bu yıl pazarda lider olduk. GFK’ya göre yüzde 25’in üzerinde pazara sahibiz. Biz aynı zamanda Türkiye’nin ilk gaming markalarından biriyiz. Aylık bazda yüzde 30 pazar payı ile gaming tarafında da lideriz. Toplam notebook satışları içerisinde satışları yüzde 15’i geçmez. Ama ciro olarak hâlâ en kıymetli sektör” diye konuştu.

Bilgisayar satışlarında kur etkisi! Ucuzken bakıyoruz, artarken alıyoruz Lenova Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, kurdaki dalgalanma ile bilgisayar satışlarının da arttığını belirterek “İlginçtir, kur sabitken satışlarda ciddi bir artış olmuyor. Kur yükselmeye başlayınca tüketiciler ‘Ne alırsam kârdır’ düşüncesiyle alıma geçiyor" dedi.