Türkiye Gazetesi

Güncelleme konusunda sürekli olarak gündemde olan Xiaomi, artık miladını doldurmuş ve güncelleme desteği sonlanan akıllı telefonlar listesini güncelledi.

Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar, fiyatı kadar telefonların özelliklerine de dikkat ediyorlar. Genellikle cihazın kaç yıl güncelleme desteği alacağına dikkat edilirken, bazı şirketler teknik özellik ve tasarım olarak kaliteli modeller üretse de yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

EOS LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Xiaomi ise güncelleme konusunda bir kesimin eleştirdiği, bazılarının da takdir ettiği bir üretici olarak biliniyor. Genellikle piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına en az iki yıl güncelleme desteği veren şirket, son olarak resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini güncelledi.

Xiaomi, bundan böyle listede yer alan akıllı telefonlarına herhangi bir güncelleme vermeyecek. Ancak söz konusu modellerde çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda gerekli desteğin sağlanacağını konusunda da kullanıcılara söz veriyorlar.



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GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN XİAOMİ MODELLERİ

MI 1, MI 2, MI 2A, MI 3, MI 4, MI 4S, MI 4c, MI 5, MI 5s, MI 5s Plus, MI 5c, MI 5X, MI 6, MI 6X, MI 8 SE, MI Note, MI Note 2, MI Note 3, MI Note Pro, MIX, MIX, MIX 2, MI MAX, MI MAX 2, MI A1, MI A2, MI A2 Lite, MI Pad, MI Pad 2,MI Pad 3, MI Pad 4, MI Pad 4 Plus, MI MAX 3, MI 8 Lite, MIX 2S, MI MIX 2S, MI 8 Explorer Edition, MIX 3, MI MIX 3, MI 8 UD, MI 9 SE, Lotus

GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KAYBEDEN REDMİ MODELLERİ

Redmi 1, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi Note 1, Redmi Note 1S, Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Y2, Redmi Note 6 Pro

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