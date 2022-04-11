Türkiye Gazetesi

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna girecekti. Ancak sosyal medya devinin CEO'su Parag Agrawal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Musk'ın platformdaki geleceğine yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Agrawal, Elon Musk'ın Twitter yönetim kuruluna katılmayacağını açıkladı. Ancak SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Musk'ın yönetim kuruluna girişinin açık olduğunu da sözlerine ekledi.

ELON MUSK, TWİTTER BLUE'YA TAKTI

Elon Musk, Twitter hissedarı olduktan sonra ilk işi platforma bazı değişikliklerin yapılmasına veya hızlanmasına öncülük etmek oldu. Bunlardan biri de tweet düzenleme butonun getirilmesi. Şu anda Twitter, tweet düzenleme özelliğini test etmeye başladı. Bunun yanı sıra ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'nun fiyatının düşürülmesi ve reklamların kaldırılmasını da istiyor.

Geçtiğimiz gün ise Musk, Twitter'ın San Fransisco'daki ana binasının boş olduğunu ileri sürerek evsizler için barınak haline getirilmesini teklif etti. Son tweetlerinde ise Twitter Blue abonelerinin reklamsız şekilde platformu kullanması gerektiğini ve mavi tike sahip olmalarını istedi.

Elon Musk Twitter hisselerini neden satın aldı? 'O gencin peşine düşecek' iddiası Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yüzde 9,2'lik pasif hisse satın alarak sosyal medya ağının en büyük hissedarı oldu. Peki, Musk'ın böyle bir karar alarak herkesi şaşırtmasının arkasındaki sebep ne? Bir iddia kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Elon Musk istedi, Twitter 'gelmez' denilen özelliği getirdi Twitter kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ve artık bir 'mem' yani şaka konusu haline gelen tweet düzenleme butonu nihayet gerçek oluyor. Sosyal medya devinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.