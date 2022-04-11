Türkiye Gazetesi

BanklessTimes, diğerlerinden daha fazla radyasyon yayan telefon modellerini bir raporla sundu. Listede Google, Sony, Motorola, ZTE, OnePlus ve Oppo telefonlar yer aldı. En çok radyasyon yayan akıllı telefon Motorola Edge (1,79 W / kg) olurken, ikinci ve üçüncü sırada ZTE Axon 11 5G (1,59 W / kg) ve OnePlus 6T (1,55 W / kg) bulunuyor. Sony Xperia XA2 Plus dördüncü ve Google Pixel 3XL beşinci ve Google Pixel 4a listenin altıncı sırasında yer aldı.

En yüksek radyasyona sahip ilk 10 cihazın tamamını yukarıdaki tabloda görebilirsiniz. Listede ağırlı olarak eski telefonların olması ve Google’ın üç cihazının yer alması dikkat çekti. 5G telefonların da daha fazla radyasyon yayması muhtemel. Listede iki adet 5G cihaz yer alıyor.

TELEFONLAR NEDEN DAHA FAZLA RADYASYON YAYAR?

SAR (spesifik absorpsiyon oranı) ölçümüne gelecek olursak, bir radyo frekansına (RF) maruz kaldığında bir insan vücudu tarafından birim kütle başına enerjinin emilme hızının ölçümü olduğunu belirtelim.

Gizchina’nın haberine göre, Dünyanın farklı noktalarında SAR değeri 1,6 W/kg'dan 2,0 W/kg'a kadar radyasyona sahip akıllı telefonlar kabul edilmektedir. Örneğin, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), en fazla 1,6 W/kg SAR seviyesi belirlemiştir. Bu parametreye bakıldığında, ABD için ilk 10'dan yalnızca Motorola Edge’in radyasyon sınırını aştığını görüyoruz.

Tüm cep telefonları zaten bir miktar radyasyon yaymakta. Ancak emisyonların hacmi birçok faktöre göre değişir. Örneğin, cihazın tipi ve modeli, yaşı ve verici anteninin gücü radyasyon miktarını artırır ya da azaltır. Bir diğer faktör de en yakın baz istasyonuna olan uzaklıktır.

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