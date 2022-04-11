Türkiye Gazetesi

Dijital çağın getirdiği konforla artık tüm işlemleri bir tıkla halledebiliyor, giyim, mutfak, teknolojik alet pek çok şeyide internet üzerinden halledebiliyoruz. Daha önceden günümüze kadar bazı internet sitelerinde ikinci el araç alım satımı için ilan verilir ve talip olanlar yüzyüze görüşerek alım satım işlemi yaparlardı. Bu uygulama hala devam ederken teknolojik çağa yakışacak bir uygulamayla birlikte araç alım satım işlemleri için tamamen online dönem yaklaşıyor.

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması bekleniyor ve uygulamanın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor.

Pandemi ile birlikte sık sık tercih edilen online araç satım işlemlerine yerli otomobil Togg'da dahil olacak ve bundan sonraki süreçlerde de online alım satımın yaygınlaşması bekleniyor.

BAYİLER ARAÇ TESLİM NOKTASI OLACAK

Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte plaza dönemi ise yavaş yavaş sona erecek. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

PLAZA DÖNEMİ BİTİYOR

Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.

TÜKETİCİCLER UYGULAMADAN HOŞNUT

Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

Sabah'ın haberine göre yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu gösterdi. Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

YÜZDE 42'Sİ 5-10 YIL İÇİNDE YAYGINLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Satıcıların yüzde 24'ü, online bayiliklerin ülkemizde beş yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42'si 5-10 yıl içinde, yüzde 26'sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor.

Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46'sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

BAYİLİKLER ARAÇ TESLİM NOKTASINA DÖNÜŞECEK

Ankete katılan yetkili satıcılar otomobil satışının internet ortamında online alarak gerçekleşeceğini, bayiliklerin araç teslim noktasına dönüşeceğini düşünüyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA DA UYGULANACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'da da bayilik sisteminin olması beklenmiyor. Otomotiv dünyasındaki yeni döneme uygun olarak Togg otomobillerin de online olarak satılması planlanıyor.

Yerli otomobil Togg yeni iş ilanlarını yayınladı Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg), kadrosuna yeni isimler katmak için iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Şirket, blok zinciri geliştiricisi ve mobil uygulama alanında bir uzman alımı yapacağını duyurdu.

Erdoğan talimatı verdi hazırlıklar başladı! TOGG için şarj istasyonları kuruluyor Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TOGG’da müjdeli haber geldi. Bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi beklenen TOGG’da gelecek yıl için pazara çıkması hedefleniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOGG için şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar başladı. EPDK'nın "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanırken, yönetmeliğe göre lisans hiçbir surette devredilemeyecek ve en fazla 49 yıla kadar verilebilecek.

Yerli otomobilden bir başarı daha! Togg, 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Great Place to Work Enstitüsü’nün 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesine girdi. Togg, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiklerini belirtti.