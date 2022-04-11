Türkiye Gazetesi

İngiliz böcek mühendisliği şirketi Oxitec yine iş başında. Los Angeles Times'ın aberine göre, şirket, kan emici sivrisineklerin nüfusunu azaltmak için Kaliforniya'daki genetiği değiştirilmiş sivrisineklerden milyonlarcasını daha serbest bırakmayı planlıyor.

Oxitec'in OX5034 adlı yeni böcekleri, Meksika'da yakalanan sivrisinekler ile geliştiriliyor. Erkekler vahşi doğada dişilerle çiftleştiğinde, genetik koduna eklenen özel bir gen, gelecek nesil dişi sivrisinekleri öldürerek, böceğin üreme yeteneğini etkili bir şekilde kısıtlıyor. Şirket, yalnızca dişi sivrisineklerin ısırdığını vurgulayarak, bu yüzden erkek sivrisinekleri gönül rahatlığıyla doğaya saldıklarını belirtiyor. Böylece bir kişinin genetiği değiştirilmiş bir böcek tarafından ısırılma korkusu da ortadan kalkıyor.

Oxitec şirketi, bu projenin oldukça önemli olduğunu, çünkü Aedes aegypti sivrisinek türünün sarı humma ve diğer ciddi hastalıkları insanlara bulaştırabildiğini söyledi.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.

Sivrisinekleri kendinize çağırıyor olabilirsiniz... Tene değil renge geliyorlar ABD'li araştırmacılar, sivrisineklerin genellikle kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırdığını tespit etti.