Türkiye Gazetesi

Samsun Atakum Gençlik Merkezi GLORY İHA Takımı'nın geliştirdiği sabit kanatlı Cankurtaran İHA Projesi, Karadeniz sahil şeridinde sürekli keşif uçuşu yaparak boğulma tehlikesi olup olmadığını kontrol edecek. Ayrıca cihaz, anlık görüntüleri kuruma iletecek ve tehlikeli bir durumda ise uyarı verecek. Yapay zekaya sahip olacak ve tam otomasyonla da çalışacak sistemde görevliler boğulma tehlikesi geçiren kişiyi tespit ettiğinde dron ile can simidi atılacak ve cankurtaranlar ulaşana kadar kurtarılması sağlanacak.

Projenin tüm testleriyle birlikte tamamlanmasının ardından Sahil Güvenlik ve diğer ilgili kurumların kullanımına sunulması hedefleniyor. Bununla birlikte, dronların 7 kilograma kadar taşıma kapasitesinin olması ve ilk etapta her birinde tek can simidi bulunması planlanıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'I ÖRNEK ALDILAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Yiğit Furkan Orhan, “Mesela kazazedenin ayağına kramp girdiğinde cankurtaranın oraya gelmesi uzun süre alabilmekte. Bunu İHA'larımız tespit edecek veya halkın ihbarıyla Sahil Güvenlik canlı yayını alarak döner kanatla can simidini gönderecek. Cankurtaran gelene kadar kazazedenin su üzerinde kalması kolaylaşacak. Bu şekilde hayata tutunmasını sağlayacak belki de bu proje.” dedi.

İHA'larının kendi algoritması ve yapay zekasıyla otonom (pilotsuz) çalışacağın belirten Orhan, “"Selçuk Bayraktar'ı örnek aldık. Onun İHA ve SİHA'ları bize yol gösterdi, birçok gence olduğu gibi. Bizim sabit kanadımız hemen hemen onlarla aynı işlevi yapıyor. Sadece daha düşük bütçeli hali, daha küçük versiyonu.” diyerek düşüncelerini aktardı.

Enes Bolat da kendilerine verilen imkanları değerlendirerek ülkelerine hizmet etmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Bize burada tüm imkanlar veriliyor. 7 takımda 35 üye ile aynı atölyeyi kullanarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise Samsun'un geniş bir sahil bandına sahip olduğuna işaret etti ve “Yaz dönemlerinde 50'nin üzerinde cankurtaran görevlendiriliyor. Geliştirilen proje, boğulmaların önlenmesinde önemli rol oynayabilecektir." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Gençlik ve Spor Bakanlığının proje hazırlamak isteyenlere önemli destekler verdiğinin altını çizdi.

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