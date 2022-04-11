Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayılan bir videoda, San Francisco polisleri ile sürücüsüz otomobil Cruise arasındaki komik etkileşim kaydedildi. Polisler, ışıklarını yakmadığı için otonom aracı kenara çekmeyi başardı ancak iletişimde büyük aksaklıklar yaşandı. Çünkü polisler karşılarında iletişim kurabilecekleri bir insanı bulamadı.

Videoda, bir polis memurunun Cruise’un penceresine yaklaştığı ve kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu görünüyor. Polis, araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz otonom araç yola devam etti. İlk başta polisten kaçıyor gibi görünse de araç aslında sağa park edildi. Polisler de yeniden otomobilin etrafında dolanarak muhtemelen farlarını nasıl tekrar açacaklarını bulmaya çalıştı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇTA FAR SORUNU

General Motors'un yan kuruluşu Cruise, araçlarının kendi kendine sürüş yeteneklerini güçlendirmek için LIDAR teknolojisini kullanıyor. Cruise sözcüsü Aaron Mclear The Verge'e yaptığı açıklamada, otonom aracın polisten kaçmak için uzaklaşmadığını, sadece kenara çekildiğini söyledi. Mclear ayrıca polislerin, aracın farları açık olmadığı için otomobili kenara çektiğini de doğruladı. Bu sorunu çözdüklerini de sözlerine ekledi. Far sorunun özellikle gece saatlerinde yollara çıkmasına izin verilen Cruise için önemli olduğu belirtiliyor.

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