Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple şu anda iPhone 13 modelini Hindistan'ın Chennai yakınlarındaki bir Foxconn fabrikasında üretiyor. Bu haber, Cupertino'da merkezi bulunan şirketin Aralık ayında Hindistan'da iPhone 13'ün test üretimine başladığını gösteren önceki raporlardan sonra geldi.

Şirket, "Güzel tasarımı, çarpıcı fotoğraflar ve videolar için gelişmiş kamera sistemleri ve yerel müşterilerimiz için Hindistan'da A15 Bionic çipin inanılmaz performansıyla iPhone 13'ü yapmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Apple ayrıca iPhone 12 , iPhone 11 ve iPhone SE (2020) gibi bazı eski modellerini Hindistan'da üretiyor ve Hindistan'da sattığı telefonların yüzde 70'ini yerel olarak ürettiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Hindistan'da üretilmesi beklenen diğer modelin ise iPhone 13 Pro olduğu söyleniyor.

Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını Hindistan'da üretmelerinin birinci nedeni ithalat vergilerinin düşük olması. Bu nedenle, Apple'ın yakın gelecekte iPhone üretiminin yüzde 20'sini Çin'den Hindistan'a taşıyacağı da beklentiler arasında.

Apple ve Meta tuzağa düştü: 'Polisiz' yalanına kanıp tüm verileri çaldırdı ABD merkezli iki büyük teknoloji devi Apple ve Meta (Facebook'un ana şirketi) hakkında ortaya çıkan son iddialar kullanıcıları fena kızdırdı. Kendini 'kolluk kuvvetleri görevlisi' gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı ortaya çıktı.

iPhone abonelik ücretleri ortaya çıktı: Telefon kiralama devri başlıyor Teknoloji devi Apple, kullanıcıların daha sık akıllı telefon değiştirmesini isteyerek yeni bir programı başlatmaya hazırlanıyor. ABD merkezli şirketin abonelik hizmeti seçeneklerine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.