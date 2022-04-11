Türkiye Gazetesi

Siber güvenlik uzmanları, Octo adlı bir cihaz içi dolandırıcılık ve bankacılık kötü amaçlı yazılımı biçiminin tehlikelerine değindi. Çoğu, insanların kötü amaçlı yazılımı indirmesini sağlamak için internette sahte web tarayıcısı veya Google Play Store uygulama güncelleme bildirimleri kullanır. 50 bin yüklemeye sahip Fast Cleaner adlı bir uygulamanın da Octo içerdiği bulundu. Yani kötü amaçlı yazılım taşıyan Fast Cleaner isimli uygulamayı indirdiyseniz acilen cihazınızdan kaldırmanız gerekiyor.

Ekranda bu tür bir uyarı alırsanız sakın tıklamayın.

Siber dolandırıcılar, insanlardan virüslü uygulamanın tehlikelerini gizlemek için siyah bir ekran ekliyor. Hatta parlaklığı uzaktan sıfıra ayarlıyor ve bildirimleri devre dışı bırakıyorlar, böylece kullanıcılar şüphelenmiyor. Böylece siz hiçbir şeyin farkında değilken telefonunuzda istediklerini yapabiliyorlar.

BANKA HESAPLARINA UZAKTAN ERİŞİM

Kötü amaçlı yazılım, telefonu ellerinde tutuyormuş gibi gördüklerine dokunmalarına, yazmalarına, kopyalamalarına ve değiştirmelerine olanak tanıyor. Daha da endişe verici olanı, hassas PIN'leri ve şifreleri ele geçirmek için özellikle yararlı olan kendi eylemlerinizi de izleyebilmesi. Bu uygulama Şubat ayında Play Store'dan kaldırılsa da binlerce kişi cihazına indirmişti.

Octo aslında 2018'de ortaya çıkan ExobotCompact adlı kötü bir truva atının bir çeşididir. Threat Fabric, uygulama aracılığıyla siber dolandırıcıların kullanıcıların banka hesaplarına uzaktan erişebileceğini belirtti.

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