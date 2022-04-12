Türkiye Gazetesi

Forbes'ta yer alan habere göre, araştırmacılar söz konusu güvenlik açığının ne olduğunu da anlattı. Buna göre, fabrika ayarlarına sıfırlama ve arama yapmaktan uygulamaları yüklemeye veya silmeye kadar her şeyi kontrol edebilirler. Üstelik Samsung Galaxy telefonlardaki bu açığın sebebi telefonun satın alındığında var olan bazı uygulamalardan kaynaklanıyor.

Samsung akıllı telefonlara önceden yüklenmiş olan uygulamanın, yerel uygulamalara, sistem düzeyinde ayrıcalıklara sahip olmayan uygulamalara ve bu tür ayrıcalıklı işlemleri yine de kullanıcı izni olmadan gerçekleştirme yeteneği veren güvenli olmayan bir bileşene sahip olduğu bulundu. Bu güvenlik hatasından Android 9 ile Android 12 arasında herhangi bir sürümü çalıştıran cihazlar etkilendi.

SAMSUNG GALAXY TELEFONUNUZ GÜNCEL Mİ?

Teknoloji devi Samsung akıllı telefonlarının bu saldırı metodolojisine karşı ne kadar savunmasız olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar, örneğin en son Android 12 yapısına sahip bir Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'de güvenlik açığı tespit etti. Bununla birlikte, Android 8 çalıştıran bir Samsung Galaxy S8'de güvenlik ihlaline rastlamadılar.

Kötü haber şu ki, Android 9'u çalıştıran hemen hemen herhangi bir Samsung akıllı telefonunuz varsa, bu güvenlik açığının mevcut olması muhtemel görünüyor. Ancak Şubat 2022'de şirket, güvenlik açıklarını düzeltmek için bir yama sundu. Bu nedenle, telefonunuzun Şubat 2022 veya sonraki bir güvenlik güncellemesi almış olması artık korunduğunuz anlamına geliyor. Yani akıllı telefonunuzu acilen güncellemeniz büyük önem taşımakta. Akıllı telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Güvenlik > Güncelleme adımlarını takip edin.

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