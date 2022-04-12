Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ teknolojisinin küresel ekonomilerde 2030 yılında 15,7 triyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

Bu yeni teknolojinin 2025 yılına kadar 97 milyon yeni iş gücü oluşturmasının beklendiğini ifade eden Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu "Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre, yapay zekâyı, toplumun yüzde 5’i, işletmelerin ise yüzde 35’i doğru tanımlayabiliyor. İşletmeler biraz daha bilinçli ancak bilgi düzeyleri yetersiz" dedi.

"97 MİLYON YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

"Yapay zekâyı işletmelerin sadece yüzde 17’si kullanıyor" diyen Küçükşabanoğlu, "İşletme sahipleri büyük yatırım gerekebileceğini düşünüyor. Yapay zekâ enerjiden, tarıma her alanı etkileyecek. Makro-işletmeler gündemine aldı ancak henüz mikro işletmelerin gündeminde değil. Yapay zekâ ekonomisinin, 2030’da 15,7 trilyon dolarlık hacim oluşturması bekleniyor. Diğer yandan 2025 yılına kadar 85 milyon istihdam kaybına yol açacak ancak bardağın dolu tarafında ise yine yapay zekâ teknolojileri 97 milyon yeni istihdam sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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