Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Türkiye resmi hesabı üzerinden hem Türkiye'den hem de dünyadan çeşitli verileri kullanıcılara iletiyor. En çok aranan konuları ve isimleri gösteren Google Trends aracından da veriler paylaşan şirket temsilcileri, Türkiye'de tüm zamanların en çok aratılan oyuncusunun kim olduğunu sordu. Ardından bir ipucu veren yetkililer, "Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliğini yazdı. Bir süre sonra ise "Kemal Sunal, Türkiye’de yapılan sinema oyuncusu aramalarının 1 numarasında yer alıyor." şeklinde bir tweet atarak sonucu duyurdu.

Yeçilçam filmlerinin usta oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk sineması tarihine damga vuran Sunal, komedi oyunculuğunda ise değişik tiplemeleri ile farklı bir heyecan sundu. Kemal Sunal, toplamda 82 filmde rol almıştır.

EN ÇOK ARATILAN BURÇ 'KOÇ'

Twitter'a hızlı bir giriş yapan Google Türkiye, "Yeni biriyle tanışınca ilk önce burcunu soranlar burada mı? Size bir sorumuz var. Google Türkiye’de en çok aranılan burç hangisi?" şeklinde bir soru sordu. Bir süre sonra ekip, cevabın Koç burcu olduğunu açıkladı.

İzlerken duygulanacaksınız: Kemal Sunal’ın daha önce hiçbir yerde görmediğiniz videosu ortaya çıktı Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal’ın daha önce görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Oğlu Ali Sunal ve Fatih Ürek ile dans eden Kemal Sunal’ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Unutulmaz oyuncunun neşeli hallerini izleyenler çok duygulandı.

Kemal Sunal’ın Keriz filmini oynadığı Gücünkaya köyünde Yeşilçam izleri Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği ve 1985 yılında Aksaray’ın Gücünkaya köyünde Kemal Sunal ile Perihan Savaş’ın başrolünü paylaştığı “Keriz” filminin ve Yeşilçam’ın izleri hala görülebiliyor.