Türkiye Gazetesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), neredeyse 20 yıl boyunca birden fazla gözlemevinden Neptün gezegeninin termal kızılötesi görüntülerini analiz etti. Araştırma sonuçları, Neptün'ün stratosferindeki (atmosferin ikinci katmanı) ortalama sıcaklıkların 2003 ile 2018 arasında beklenmedik bir şekilde kabaca 8°C düştüğünü gösteriyor.

Leicester Üniversitesinden araştırmacı Dr. Michael Roman, “Bu değişiklik beklenmedikti. Neptün'ü güney yazının başlarında gözlemlediğimiz için, sıcaklıkların daha soğuk değil, yavaş yavaş ısınmasını beklerdik.” dedi.

NEPTÜN BİR SOĞUYOR BİR ISINIYOR

Dünya gibi, Neptün de mevsimlere sahip. Dünya'nın güneş etrafındaki bir yörüngeyi tamamlaması 365 gün sürerken, Neptün’de bu süre 165 yıldan fazla bir süre alır. Bu, mevsimlerin çok daha yavaş değişmesine ve her birinin 40 Dünya yılından fazla sürmesine yol açıyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarından Kıdemli Araştırma Bilimcisi Dr. Glenn Orton, “Verilerimiz bir Neptün mevsiminin yarısından daha azını kapsıyor, bu yüzden kimse büyük ve hızlı değişiklikler görmeyi beklemiyordu.” diyerek bu kadar büyük bir değişimi beklemediklerini belirtti.

Termal veriler, stratosferdeki sıcaklıkların 2003 ile 2018 yılları arasında düştüğünü ortaya çıkarırken, şaşırtıcı bir şekilde, 2018'den 2020'ye kadar Neptün'ün güney kutbu için sıcaklık verileri tam tersiydi. Stratosfer kabaca 11°C kadar ısındı ve bu daha önce hiç gözlemlenmemiş bir şey. Araştırmacılar şu anda bu sıcaklık değişikliklerine neyin neden olduğunu bilmiyor.

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