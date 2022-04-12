Türkiye Gazetesi

Adalet sisteminde yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor. DoNotPay avukat mobil uygulaması, Estonya'daki hakimler, Kanada'daki robot arabulucular, Çin'deki yapay zeka hakimleri derken şimdi de Malezya yapay zeka yargılama sistemini devreye sokuyor.

Malezya federal makamları, yapay zekanın mahkemelerde nasıl kullanılacağını belirtmedi ancak yargı kalitesini artırabileceğini belirtti. Sarawak Information Systems’in geliştirdiği sistemin Sabah ve Sarawak'taki mahkemelerde denemeleri bu ay tamamlanacak.

Yetkililer, yapay zeka tabanlı yargılama sistemlerinin cezaları daha tutarlı hale getirdiğini, davalardaki yığılmaları hızlı ve daha masrafsız bir yolla temizlediğini, tarafların uzun, pahalı ve stresli davalardan kaçınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Yapay zekâ 15,7 trilyon dolara koşuyor Yapay zekânın enerjiden tarıma her alanı etkileyeceğini belirten Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, "Yapay zekâ ekonomisinin 2030'da 15,7 trilyon dolarlık hacim oluşturması bekleniyor" dedi.

Milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yapay zeka ile dengeleri değiştirecek Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzmanlar, Kızılelma’nın yapay zeka ile öne çıkacağını söylüyor.