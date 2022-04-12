Türkiye Gazetesi

Pek çok insan uyku düzensizliği yaşamakta. Özellikle derin uyku evreleri yaşla birlikte kısalır. Derin uyku, beyin ve hafızanın yenilenmesi için önemlidir ve ayrıca kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Araştırmacılar, derin uykuyu karakterize eden, yavaş dalgalar olarak adlandırılan beyin dalgalarının, uyurken kulaklıklardan tam olarak zamanlanmış sesleri çalarak iyileştirilebileceğini gösterdi. Kontrollü koşullar altında uyku laboratuvarında iyi çalışan sistem henüz evde denenmedi.

KAFA BANDI REÇETEYLE SATILACAK

SleepLoop sistemi, yatmadan önce takılan bir kafa bandından oluşuyor. Bu kafa bandı, uyuyan kişinin beyin aktivitesini sürekli olarak ölçen elektrotlar ve bir mikroçipe sahip. Elde edilen veriler, özel yazılım kullanılarak mikroçip üzerinde gerçek zamanlı olarak bağımsız analiz ediliyor. Uyuyan kişi, derin uykuyu karakterize eden beyin aktivitesinde yavaş dalgalar gösterir göstermez, sistem kısa bir işitsel sinyali (tıklama) tetikler. Bu, nöronal hücreleri senkronize etmeye ve yavaş dalgaları güçlendirmeye yardımcı olur. Çözümü benzersiz kılan, uyuyan kişinin derin uyku sırasında bu sesin bilinçli olarak farkında olmamasıdır.

Araştırmacılar, çalışmayı Communications Medicine dergisinde yayımladı. 60-80 yaş arasındaki 16 katılımcı, cihazı toplam dört hafta boyunca her gece taktılar, iki hafta boyunca her gece işitsel uyarı verildi ve sonraki iki hafta hiçbir uyarı yapılmadı. Çoğu katılımcıda derin uyku sırasında işitsel sinyaller yoluyla yavaş dalgaları güçlendirmenin gerçekten mümkün olduğunu gösterdi. Bununla birlikte bazı denekler uyaranlara çok iyi tepki verirken bazıları hiç tepki vermedi bile.

Tosoo AG şirketi, şu anda cihazı daha da geliştirmek ve piyasaya sürmek için çalışıyor. Elbette doktor reçetesi ile satışı yapılacak.

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