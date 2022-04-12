Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı örtülü ambargoyu değerlendirdi. Demir, "Türkiye'ye tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GERİ ADIM ATTIRILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

A Haber'e konuşan Demir, "Türkiye'ye falanca tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz. Biz ulusumuzun geleneğinden, milli çıkarlarımızdan taviz verme durumunda olamayız" dedi.

"DİKLENMEYECEĞİZ AMA DİK DURACAĞIZ"

Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı deyimdir; 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Bu dik duruşun bir tezahürüdür. Bu duruş karşı tarafın işine gelmediği noktalarda kısıtlamaya gitme durumu ortaya çıkıyor. Bu kısıtlamaların bizi durduracağını, yavaşlatacağını, vazgeçireceğini düşünmek konusunda abesle iştigal olduğunu defalarca dillendirdik" şeklinde konuştu.

"750 CİVARINDA PROJEMİZ VAR"

Türkiye'nin güncel proje sayısını açıklayan ve "750 civarında projemiz var" diyen Demir, "Birçoğu milli ve yerli ürünleri uygulamakla ilgili. Türkiye kendi başta mini uydularını, sonra büyük uydularını uzaya gönderecek teknolojilere sahip olma yönünde kararlı adımlar atıyor. Bir kısmını uyguluyoruz, bir kısmı test aşamasında" dedi.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GÜNDEMİMİZİN BAŞINDA"

Demir, "İnsansız sistemler gündemimizin başında yer alıyor. Klasik insanlı uçak gemi ve kara sistemlerinin yanında bunların insansız olanlarının koordine çalıştığı, hareket ortamının olduğu evrelere doğru giden çalışmalar var Türkiye'nin bugünden hazırlanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE KÖŞEYE SIKIŞTIRILABİLİR BİR ÜLKE DEĞİL"

İsmail Demir, "Türkiye pasif ve köşeye sıkıştırılabilen ülke değil, gerektiğinde kendisine vurulan zincirleri, koyulan kısıtları kendi iradesiyse aşabilen ülke konumuna geldi" mesajını verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir son noktayı koydu: F-35 artık gündemimizde yok Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan'ın geliştirdiği yeni seyir füzesi ‘Çakır’ın tanıtım töreninde konuştu. Demir, "F-35 artık gündemimizde yok" diyerek son noktayı koydu.