Türkiye Gazetesi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), resmi Twitter hesabı üzerinden müjdeli bir haber verdi. TUA'nın açıklamasına göre, AYAP-1 için önemli bir adım daha başarıyla atıldı. Milli Hibrit İtki Sistemi'nin yani kısaca HİS'in, sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Ateşleme öncesi hazırlıklar ve test anına ilişkin görüntüler bir video ile paylaşıldı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı bir fırlatıcı yardımıyla uzaya gönderilecek. Uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini yerine getirecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: İstanbul'daki gizemli ışığın sırrı çözüldü İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlardaki meteor kameralara yansıdı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler üzerine açıklama yapan Türkiye Uzay Ajansı, "Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan meraklandıran '9 Şubat' paylaşımı Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir paylaşımda bulunulmayan hesaptan 9 Şubat Salı günü işaret edildi.