Türkiye Gazetesi

Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemi Android'in sahibi Google, verilerini aktaramadığı için iPhone'dan Android telefonlara geçiş yapmak istemeyenlere yönelik bir uygulama geliştirdi. iPhone üreticisi Apple'ın cihazlarında kullandığı iOS işletim sistemi bilindiği üzere güvenlik önlemleri gerekçesiyle birçok kısıtlamaya sahip. Bu nedenle kullanıcıların diğer işletim sistemlerine sahip cihazlara veri aktarımı mümkün değil. Ancak Google artık bu sorunun üstesinden gelmek için iOS'tan Android'e geçişi kolaylaştıracak bir uygulama başlattı.

IPHONE VERİLERİ ANDROID'E NASIL TAŞINIR?

Google'ın Apple'ın uygulama mağazası App Store'da sesizce yayınladığı Switch to Android (Android'e Geç) uygulaması sayesinde iPhone kullanıcıları, Android cihazlara tek tıkla veri aktarabiliyor. Uygulama aracılığıyla rehber, takvim, fotoğraflar ve videolar gibi pek çok klasördeki veriler Android'e aktarılabiliyor. Veri aktarımı Google Drive üzerinden sağlanıyor. Söz konusu uygulama aracılığıyla fotoğraflar iCloud’dan Google Fotoğraflar'a aktarılıyor.

Bununla birlikte, teknoloji devi Google, uygulamayı resmi olarak tanıtmadı ve hatta uygulamayı App Store'da aratarak bulmak da mümkün görünmüyor. Kullanıcılar, Switch to Android linkine tıklayarak bu uygulamaya erişiyor.

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