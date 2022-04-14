Türkiye Gazetesi

NASA tarafından yapılan açıklamada, kuyruklu yıldızın şimdiye kadar gözlemlenen en büyüğü olduğu belirtildi. Hubble Uzay Teleskobunu kullanarak yıldızı keşfeden araştırmacılar, 137 kilometre genişliğe ve yaklaşık 500 trilyon ton ağırlığa sahip olduğunu açıkladı. Diğer kuyruklu yıldızlardan 50 kat daha büyük olduğu açıklandı.

Araştırmacılar Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein’in keşfettiği kuyruklu yıldıza ‘Bernardinelli-Bernstein’ ismi verildi. Bu arada, NASA, saatte 35 bin kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın Dünya’ya tehdit oluşturmadığını da ifade etti.

BBC’de yer alan habere göre, kuyruklu yıldızın 1 milyon yıldan uzun süredir Güneş'e doğru çekildiği tahmin ediliyor. Yıldızın, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunu alacağı, yine de Dünya'ya 1,6 milyar kilometre uzaklıkta kalacağı belirtildi.

Hubble Uzay Teleskobu, en uzak yıldızı görüntüledi Gökbilimciler, evrendeki en uzak bazı galaksileri başarıyla tespit etti ancak şimdiye kadarki en uzak yıldızın yerini de buldular. 'Earendel' ismini verdikleri yıldız, evrenin kendisinden nispeten kısa bir süre sonra oluşmuş olabilir.

Webb Uzay Teleskobu peşindeydi: O yıldızın fotoğrafını çekti NASA'nın 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu yeni bir görüntü çekerek dünyaya gönderdi. Uzay teleskobu, tek bir yıldızın ilk birleşik görüntüsünü üretmek için hedefine hizalandı. Bilim insanları ise yakalanan görüntüleri birleştirdi ve ortaya muazzam bir yıldız fotoğrafı çıktı (üstteki fotoğraf).