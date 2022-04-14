Türkiye Gazetesi

Araştırmacıların ‘AR2987’ olarak adlandırdığı daha önce ölü olduğu ve artık aktif olmadığı düşünülen güneş fırtınası aktif hale geldi. Uzay hava tahmincileri, 14 Nisan Perşembe günü koronoal kütle atımı (CME) oluşturan enerjik bir radyasyon patlaması oluşacağını söylüyor.

Güneş fırtınası Dünya'ya çarptığında daha yoğun kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyecek ve kuzey ışıkları ABD'nin kuzey kentlerinde ve İskoçya ile kuzey İngiltere'nin bazı bölgelerinde bile görülebilecek.

Bu güneş patlaması seviyesi, G2 sınıfı bir güneş fırtınasına yol açarak, bazı küçük elektrik şebekesi dalgalanmalarına ve ayrıca GPS sinyallerinde olası sınırlı kesintilere neden olabilir.

Pazartesi günü Dünya'ya doğru hızla hareket etmeye başlayan bu CME'ler gezegenimizle temas ettiğinde, manyetik alanıyla çarpışacak. Plazma içindeki yüklü parçacıklar, kuzey ve güney kutuplarında başlayan alan boyunca ilerleyecek, daha sonra atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek fotonları salacak. İşte kuzey ve güney ışıkları olarak da bilinen ‘aurora’ böyle meydana geliyor. Sakin dönemlerde normal güneş rüzgarı kutup bölgelerinde bunu zaten tetiklemekte.

Meteoroloji’den 11 ile uyarı: Güneşli hava yerini yağmura bırakıyor (6 Nisan hava durumu) Meteoroloji’nin 6 Nisan Çarşamba hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan güneşli havanın yeniden yerini yağışlı ve fırtınalı havaya bırakacağı beklenirken Meteoroloji 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntü: Güneş uydusundan yeni fotoğraf Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) geliştirdiği Güneş izleme uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzağındaki Güneş’in yeni görüntülerini yakaladı. Gökbilimciler, 83 milyondan fazla pikselden oluşan 25 birleştirilmiş görüntüden oluştuğunu belirtti.