Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, 277 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Musk, Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın alarak en büyük hissedarı oldu. Musk'ın hamlesinin ardından birçok yatırımcının ilgisini çeken Twitter'ın hisseleri yüzde 25'ten fazla yükseldi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını hisse başı 54 dolardan satın almayı teklif ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte, en son Twitter'ın hisse fiyatı 45 dolar civarındaydı ve şirketin toplam piyasa değeri ise 36.7 milyar dolar. Ancak Musk'ın 42 milyar dolar ile satın almayı istiyor.

Twitter'ın aktif kullanıcıları arasında bulunan Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri Twitter'ın halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini farkettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Elon Musk yine yasaları çiğnedi! Twitter hissedarına toplu dava Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ın en büyük hissedarı oldu ancak yasaları çiğnediği gerekçesiyle toplu davayla karşı karşıya. Twitter hissedarları, Musk'ın yatırımını 11 gün geç açıklaması nedeniyle zarar yaptıklarını söylüyor.

Twitter CEO'sundan yeni açıklama: Elon Musk kararını değiştirdi Milyarder Elon Musk son haftaların en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Önce Twitter'ı eleştiren ardından da sosyal medya devinin yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak en büyük hissedarı olan Musk'ın şimdi de kararını değiştirdiği ortaya çıktı.