Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, BAYRAKTAR AKINCI B TİHA'nın bugün gerçekleşen ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye gittiğini duyurarak, o anları Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.

"AKINCI TİHA İLK UZUN DAYANIM UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"

Selçuk Bayraktar, videoda şu ifadeleri kullandı:

"14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Milli havacılık tarihinde bir ilk: Akıncı B TİHA rekora uçtu Selçuk Bayraktar, BAYRAKTAR AKINCI B TİHA'nın bugün gerçekleşen test uçuşunda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.

Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Türk Savunma Sanayisi ihracatta performansını arttırmaya devam ediyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 420 bin uçuş saatini başarıyla geride bırakan Bayraktar TB2 SİHA’lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı.