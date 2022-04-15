Türkiye Gazetesi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yaptığı açıklamada, "Soruşturmalarımız sayesinde, (Kuzey Kore) ile bağlantılı siber aktörler Lazarus Group ve APT38'i tespit ettik.” dedi. Lazarus Group, 2014 yılında Sony Pictures Entertainment'ı hackleyerek ün kazanmıştı. Bilgisayar korsanları, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile alay eden The Interview filminden intikam aldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore'nin siber programı 1990'ların ortalarına kadar uzanıyor. Ancak 2020 ABD askeri raporuna göre, Belarus, Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya dahil olmak üzere birçok ülkeden faaliyet gösteren, ‘Bureau 121’ olarak bilinen 6 bin kişilik bir siber savaş birimine dönüştü. Dijital güvenlik firması Netenrich'in tehdit analisti John Bambinek, Kuzey Kore'nin kripto para hırsızlığı yapan kişileri istihdam etmede ‘benzersiz’ olduğunu belirterek, “Kuzey Kore yüksek düzeyde yaptırıma sahip olduğundan, kripto para birimi hırsızlıkları da onlar için bir ulusal güvenlik çıkarı” dedi.

KRİPTO PARA SOYGUNU

Blockchain veri platformu Chainalysis, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl dijital para birimlerine yapılan siber saldırılar yoluyla yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını ileri sürdü.

Axie Infinity soygununda ise saldırganlar, oyunun arkasındaki Vietnam merkezli firma Sky Mavis tarafından kurulan sistemin zayıflıklardan yararlandı. Şirketin bir sorunu çözmesi gerekiyordu: Ethereum kripto para birimindeki işlemlerin günlüğe kaydedildiği ethereum blok zinciri nispeten yavaş ve kullanımı pahalıydı. Axie Infinity oyuncularının hızlı bir şekilde alıp satmasına izin vermek için firma, oyun içi bir para birimi ve ana ethereum blok zincirine köprülü bir yan zincir geliştirdi. Sonuç daha hızlı ve daha ucuzdu ama sonuçta daha az güvenli hale geldi.

Oyun, oyun oynayarak veya avatarlarını takas ederek kripto kazanmaya izin veriyor.

Kripto parada yasa yolda: Kayıt dışını önleyecek kadar vergi alınsın Meclis gündemine kısa süre sonra gelmesi beklenen kripto yasasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, vergilendirmenin ‘beyan esası’na göre ve kayıt dışılığı önleyecek oranda olması gerektiğini söyledi.

AB denetim otoritelerinden kripto uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazır olun Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.