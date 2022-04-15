Türkiye Gazetesi

12. yüzyıldan kalma Notre-Dame katedrali 3 yıl önce büyük bir yangında harap olmuştu. Geçtiğimiz ay kilisenin antik kulesini yeniden inşa etmek için yapılan hazırlık çalışmaları sırasında işçiler, 19. yüzyıldan kalma bir ısıtma sisteminin tuğla boruları arasında yerin 20 metre altında gömülü, iyi korunmuş bir lahit buldu.

Arkeologlar, lahitin çok daha eski (14.yüzyıldan kalma) olduğunu düşünüyor. Bilim insanları, endoskopik kamera kullanarak iskeletin üst kısmına, yapraklardan oluşan bir yastığa, kumaşına ve henüz tanımlanamayan parçalarına baktılar bile.

Fransa'nın INRAP ulusal arkeoloji araştırma enstitüsü düzenlediği basın toplantısında, lahdin Salı günü katedralden çıkarıldığını aktardı. Şu anda güvenli bir yerde tutuluyor ve çok yakında güneybatı Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsüne gönderilecek.

ORTAÇAĞ'DAN KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Baş arkeolog Christophe Besnier, adli tıp uzmanları ve bilim insanlarının lahiti açıp iskeletin cinsiyetini ve eski sağlık durumunu belirlemek için inceleyeceklerini ve karbon tarihleme teknolojisinin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

14. yüzyıldan kalma mobilyaların bulunduğu bir toprak höyüğün altında keşfedildiğini kaydeden Besnier, "Aslında Orta Çağ'dan kalma bir lahit olduğu ortaya çıkarsa, son derece nadir bir gömme uygulamasıyla karşı karşıyayız" dedi. Ayrıca ölen kişinin sosyal rütbesini belirlemeyi umduklarını da belirtti. Mezarın yeri ve tarzı göz önüne alındığında, muhtemelen döneminin seçkin bir üyesiydi.

INRAP başkanı Dominique Garcia, cesedin Fransız yasalarındaki ceset kalıntılarına ‘uygun olarak’ inceleneceğini vurguladı. Garcia, lahiti incelemeyi bitirdikten sonra arkeolojik bir nesne olarak değil, antropolojik bir varlık olarak iade edileceğini söyledi.

Macron: 'Notre-Dame Katedrali'ni yeniden inşa edeceğiz' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in simgelerinden olan 850 yıllık tarihe sahip Notre Dame Katedrali'ni yeniden inşa etme konusunda söz verdi.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif: Benzeri bulunamadı, bin 800 yıllık Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyumun en yakın benzerinin keşfi, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.