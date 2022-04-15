Türkiye Gazetesi

İnsanlar yaklaşık 80 yaşına kadar yaşayabilirken, zürafalar 24 yaşında ve köstebek fareleri 25 yaşında ölme eğilimindedir. Bu da canlıların ömür sürelerinin vücut boyutları dışında bir şeyden etkilendiğini gösteriyor. Bu gizemi çözmek için Wellcome Sanger Enstitüsünden araştırmacılar, insanlar, fareler, aslanlar, zürafalar ve kaplanlar dahil olmak üzere 16 türün genomlarını karşılaştırdı.

Bulguları, somatik mutasyonlar olarak bilinen daha yavaş genetik değişim oranına sahip hayvanların daha uzun ömürlü olduğunu ortaya çıkardı. Somatik mutasyonlar, bir canlının hayatı boyunca tüm hücrelerde doğal olarak meydana gelir ve insanlar yılda ortalama 20-50 mutasyon kazanır. Çoğu somatik mutasyon zararsız olsa da, bazıları hücre fonksiyonunu bozabilir ve hatta kansere giden yolda bir hücreyi başlatabilir.

DAHA YAVAŞ GENETİK MUTASYON, DAHA UZUN ÖMÜR

Bu mutasyonların yaşlanmadaki rolü 1950'lerden beri öne sürülmüştür ancak şimdiye kadar bunları pratikte gözlemlemek oldukça zordu. Uzun süredir devam eden ana sorulardan biri, daha büyük hayvanların daha fazla hücreye sahip olmalarına rağmen neden daha yüksek kanser riskine sahip olmadığını sorgulayan 'Peto'nun paradoksu' olmuştur.

Yeni çalışmada, araştırmacılar, çok çeşitli ömür süreleri ve vücut boyutlarına sahip 16 memeliden alınan örnekler üzerinde tam genom dizilimi yaptı. Analizleri, somatik mutasyonların, insanlar dahil tüm türlerde benzer mekanizmalardan kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Araştırmayı yöneten Dr Alex Cagan, "Hayvanlarda birbirinden farklı benzer bir genetik değişim modeli bulmak şaşırtıcıydı. Ancak çalışmanın en heyecan verici yönü, ömür süresinin somatik mutasyon oranıyla ters orantılı olduğunu bulmaktı. Bu, alternatif açıklamalar mümkün olsa da, somatik mutasyonların yaşlanmada rol oynayabileceğini düşündürmektedir." dedi.

Bulgular, Peto'nun paradoksuna bir cevap olamadı. Ekip, ömrü hesaba kattıktan sonra, somatik mutasyon oranı ile vücut kütlesi arasında anlamlı bir bağlantı kuramadı.

Çalışma Nature dergisinde yayınlandı.

Oruç yaşlanmayı yavaşlatıyor Uzman diyetisyen Muhammed Nurullah Şahin, oruç tutmanın açlıkla birlikte sirtuin adı verilen gençlik genlerini aktif hâle getirdiğini, bu durumun yaşlanmayı yavaşlattığını söyledi.

Yaşlanmak tarihe karışıyor! Cilt hücreleri yenilenecek, insanlar 30 sene genç görünecek İngiltere’nin Cambridge şehrindeki araştırmacılar, 38 ila 53 yaş arasındaki kişilerin cilt hücrelerini yeniden programladı ve onların daha genç görünmelerini sağladı.