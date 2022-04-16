Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 2022 Ödül Töreni’nde konuştu. Bakan Varank yaptığı konuşmada, “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye 'Türk modern tıbbının ruhu' dersek herhalde yanlış olmaz. İbn-i Sinalardan, İbn Rüşdlerden gelen tıp mirasımız Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile kurumsallaştı. Bu nadide okul, kuruluşundan itibaren birikimiyle Türk tıp tarihinin öncüsü oldu. Yetiştirdiği hekimler, cerrahlar ve eczacılar sayesinde Anadolu’daki nice sağlık kurumunun temelleri atıldı.” şeklinde konuştu.

Bugün bu mirasın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ettiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

“Bu güzide kurum bugün Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 11 bilim insanı ve araştırmacımız alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Akademik Ödülleri'ne layık görüldü.” Gençlere "her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun" tavsiyesi Varank, iktidara geldiklerinde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark olduğuna işaret ederek, 20 yıllık dönemde teknoparkların sayısını 90'ın üzerine çıkardıklarını söyledi.

“GENÇLERİN VARLIĞI TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR”

Tarihimizin bilim insanlarımızın tüm dünyaya mal olmuş buluşlarıyla dolu olduğuna değinen Varank, “Kendinize güvenerek çalışırsanız, inanıyorum ki, yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye'sinin en büyük teminatıdır. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, medya temsilcilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

UZAYA GÖNDERİLECEK KİŞİLER İÇİN DUYURU YAPILACAK

Uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, yakın zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği kişilerin seçilmesi için duyuru yayınlanacağını açıkladı. Varank, “Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz” dedi.

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